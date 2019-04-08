Массовая драка со стрельбой в кузбасском ТЦ (видео)

Инцидент произошел в Междуреченске Кемеровской области в ТЦ «Район».

Видео инцидента опубликовал местный телеканал «Квант». На кадрах видно, что в драке приняли участие несколько человек. Случившееся прокомментировали в пресс-службе кузбасского управления Росгвардии.

«4 апреля в 21:00 в Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал «тревога» из городского торгового центра на улице Интернациональная. Прибывших бойцов встретил работник торговой организации. Он указал на молодых людей, у которых произошёл конфликт с 44-летним местным жителем. Во время потасовки мужчина произвёл выстрел из сигнального пистолета», — рассказали в ведомстве.

Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии вызвали сотрудников полиции.

Фото, видео: Телеканал «ТМ-Квант».