Адвокат с сообщниками держали в плену мужчину

Пять человек полмесяца избивали новокузнечанина.

Как сообщили СУ СК РФ по Кемеровской области, в Кузбассе будут судить адвоката и его сообщников, которые две недели удерживали новокузнечанина на съёмных квартирах и избивали его.

По версии следствия, в апреле 2017 года 34-летний житель Омска и его знакомый из Новосибирска обнаружили, что со счётов их фирм, находящихся в Новокузнецке, внезапно исчезли около 33 млн рублей. Чтобы разобраться в ситуации и найти похитителя, они приехали в Кузбасс. За помощью сибиряки обратились к адвокату, который за вознаграждение пообещал им помочь вернуть финансовые средства.

«Впоследствии юрист привлёк к делу ещё двоих человек. В итоге, злоумышленники узнали, что к хищению может быть причастен 38-летний житель южной столицы Кузбасса. Под надуманным предлогом адвокат пригласил мужчину в свой офис, где в это время также присутствовали его сообщники. Они избили потерпевшего и потребовали вернуть им похищенные средства. Утверждения мужчины, что он ничего не знает о пропавших деньгах, не убедили обвиняемых», – рассказали в ведомстве.

Затем в течение двух недель мужчины удерживали потерпевшего на съёмных квартирах, где продолжали избивать. Кроме того, злоумышленники заставили потерпевшего написать расписку, что он передаст им 4 млн рублей.

Когда злоумышленники убедились, что мужчина ничего не знает о местонахождении денег, то отпустили его. Кузбассовец обратился в УФСБ России по Кемеровской области.

Отмечается, что со следствием обвиняемые не сотрудничали, говорили, что потерпевший добровольно помогал им установить лицо, причастное к пропаже денег.