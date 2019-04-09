В Новокузнецке пенсионеры лишились скидки на проезд

Причиной отмены льготы стала стрессовая ситуация для сотрудников частных маршрутов.

С 11 апреля в южной столице Кузбасса решено отменить льготу на проезд пенсионеров в маршрутном такси.

Дело в том, что с 1 марта в частных автобусах по маршрутам №№ 5, 14, 35, 35а, 47, 47а, 88, 91 действовала льгота для мужчин 1959 г.р. и для женщин 1964 г.р. и старше при предъявлении пенсионного удостоверения. Они могли платить за проезд 11 рублей по старости.

Со слов директора ООО «Автолайн» Евгении Корюковой, нововведение вызвало много проблем. На перечисленные маршруты стали садится все льготники и требовать скидку на проезд не стесняясь ругаться с водителями и кондукторами.

«Мы вынуждены пойти на такой шаг, поскольку с 1 марта работаем, если так можно выразиться, в режиме чрезвычайной ситуации. Дело в том, что после объявления о введении льготы для пенсионеров по старости на наши маршруты стали садиться все льготники подряд, например, пенсионеры по потере кормильца. Они показывают свои удостоверения и требуют сниженной стоимости проезда. Кондукторы и водители объясняют, что льгота действуют только при предъявлении пенсионного удостоверения по старости. На это люди зачастую реагируют неадекватно, начинают нецензурно оскорблять, сыпать проклятиями, угрозами. Для кондукторов и водителей каждая подобная ситуация – серьёзный стресс», - прокомментировала Евгения Корюкова.

Поработав в таком режиме несколько недель, водители и кондукторы начали массово писать заявления об увольнении.

«В результате, чтобы сохранить своих работников, свой коллектив, мы, повторюсь, вынуждены объявить об отмене льготы», – сообщили в ООО «Автолайн».

Отмечается, что частные маршрутные такси не против возить все категории льготников со скидкой, но тогда эта часть должна возмещаться из областного бюджета. В связи с этим новокузнецкие «частники» готовят обращение к губернатору региона Сергею Цивилеву. Они хотят попросить внести изменения в законодательство, что бы у них появилась возможность ввести полноценный льготный проезд.