Подробности массовой драки со стрельбой в кузбасском ТЦ

В полиции прокомментировали происшествие в ТЦ «Район».
Напомним, инцидент произошел 4 апреля в Междуреченске. Неизвестные утроили в торговом центре драку, в ходе потасовки один из участников выстрелил из газового пистолета.
ЧП прокомментировали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
«Предварительно установлено, что между посетителями произошёл конфликт, переросший в потасовку. В результате один из участников произвёл выстрел в пол», – подтвердили в ведомстве.
Участники драки установлены. Полицейские изъяли пистолет и направили его на исследование. По факту случившегося проводится проверка.
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