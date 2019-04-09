Подробности массовой драки со стрельбой в кузбасском ТЦ

В полиции прокомментировали происшествие в ТЦ «Район».

Напомним, инцидент произошел 4 апреля в Междуреченске. Неизвестные утроили в торговом центре драку, в ходе потасовки один из участников выстрелил из газового пистолета.

ЧП прокомментировали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что между посетителями произошёл конфликт, переросший в потасовку. В результате один из участников произвёл выстрел в пол», – подтвердили в ведомстве.

Участники драки установлены. Полицейские изъяли пистолет и направили его на исследование. По факту случившегося проводится проверка.