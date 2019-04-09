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Подробности массовой драки со стрельбой в кузбасском ТЦ

09 апреля 2019 в 10:03

В полиции прокомментировали происшествие в ТЦ «Район».

Напомним, инцидент произошел 4 апреля в Междуреченске. Неизвестные утроили в торговом центре драку, в ходе потасовки один из участников выстрелил из газового пистолета.

ЧП прокомментировали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что между посетителями произошёл конфликт, переросший в потасовку. В результате один из участников произвёл выстрел в пол», – подтвердили в ведомстве.

Участники драки установлены. Полицейские изъяли пистолет и направили его на исследование. По факту случившегося проводится проверка.


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