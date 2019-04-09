Пострадавшие в «Зимней вишне» получат ещё по 400 тысяч рублей

Документ о выплате подписал Дмитрий Медведев.

Пострадавшие в результате пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» получат ещё по 400 тысяч рублей. Документ о выплате пособий подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Речь идёт о тех, кто получил тяжкий вред здоровью», - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Также в распоряжении отмечается, что коллегия администрации Кузбасса должна предоставить в МЧС списки тяжело пострадавших при пожаре в ТРК.

Напомним, пожар, в результате которого погибли 60 человек, произошёл 25 марта 2018 года.