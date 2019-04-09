В центре Кемерова пьяный водитель протаранил чугунный забор

Авария произошла утром 9 апреля рядом с СК «Арена». Около 6:00 водитель автомобиля Toyota Camry протаранил чугунный забор парка. Как сообщили в ГИБДД Кемерова, мужчина был пьяным и без прав.

«Водитель 1998 года рождения двигался со стороны улицы Каменской в сторону улицы Тухачевского, не справился с управление, совершил съезд с проезжей части и наезд на препятствие – забор. В результате ДТП он не пострадал, других участников аварии не было. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он управлял машиной без водительского удостоверения», — рассказали в ведомстве.

В отношении нарушителя составили административный протокол, ему грозит крупный штраф.

В ГИБДД ещё раз напомнили, что повторное управление машиной в пьяном виде предусматривает уголовную ответственность.

Фото: vk.com/«Регион 42».