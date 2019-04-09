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В Кемерове наносят экспериментальную дорожную разметку

09 апреля 2019 в 14:03

Погода для таких работ ещё не подходящая, но власти решили не затягивать.

Мэр Кемерова Илья Середюк сообщил о том, что в столице Кузбасса дорожники начали наносить на проезжую часть разметку. Как отметил глава города, пока погода для таких работ ещё не подходящая, но оттягивать этот момент уже невозможно.

«Сегодня в ночную смену кемеровские дорожники приступили к нанесению разметки. Несмотря на то, что ещё холодно для этого, ждать уже невозможно. В качестве эксперимента работали на участке улицы Тухачевского и дороги на аэропорт», — написал в своём Instagram Илья Середюк.

Отмечается, что дорожную разметку на проезжую часть наносят с использованием спецдобавок: микростеклошариков, диаметр которых достигает от 100 до 600 микрон.

 

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk.


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