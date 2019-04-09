В Новокузнецке водитель автобуса травмировал женщину (видео)

Из-за неосторожного манёвра пострадала кондуктор.

Инцидент произошёл в южной столице Кузбасса в понедельник, 8 апреля. В районе дома по адресу пр. Металлургов, 56 водитель автобуса совершил резкий манёвр и травмировал кондуктора.

На месте работали сотрудники «скорой». Об обстоятельствах случившегося рассказал горожанин, находившийся на месте событий.

«Легковой автомобиль выезжал с кольца в сторону ул. Покрышкина. В этот момент на кольцо со стороны пр. Металлургов въезжал автобус, следовавший по маршруту № 81. Водитель пассажирского транспорта чуть не врезался в легковушку сзади и был вынужден резко затормозить. По всей видимости, из-за этого в салоне упала и получила травму женщина», - цитирует очевидца novokuznetsk.ru

Медики госпитализировали женщину в одну из городских больниц. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Фото, видео: novokuznetsk.ru