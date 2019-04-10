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В Кемерове маршрутка упала на бок, есть пострадавший

10 апреля 2019 в 08:19

ДТП произошло рано утром на Логовом шоссе.

В 5:30 в Кемерове на Логовом шоссе упала на бок маршрутка №40. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД Кузбасса.

«Водитель ПАЗа ехал по Логовому шоссе со стороны Нахимова в сторону Кузнецкого моста. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате произошло опрокидывание транспортного средства. 61-летнему водителю маршрутного такси назначили амбулаторное лечение», – пояснили в ведомстве.

Известно, что в момент аварии пассажиров в салоне не было, так как автобус только направлялся на рейс.

 

 

Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».


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