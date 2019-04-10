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Кузбасс вошёл в топ регионов с высоким уровнем подростковой наркомании

10 апреля 2019 в 10:28

Всего в антирейтинг попали 17 регионов России.

В 17 регионах России отмечается высокий уровень подростковой наркомании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки.

«Наибольшее число зарегистрированных несовершеннолетних потребителей наркотических средств зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, Республике Башкортостан, а также в Кемеровской, Амурской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Омской, Свердловской и Тюменской областях», - цитирует информагентство генпрокурора.

При этом в большинстве перечисленных регионов нет центров психо-педагогической реабилитации и коррекции подростков, страдающих наркоманией. В ряде регионов не хватает специалистов соответствующей квалификации. Такие нарушения зафиксированы в том числе и в Кузбассе.


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