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В Кузбассе пенсионерка не смогла убежать от поезда

10 апреля 2019 в 11:25

Машинист не успел остановить поезд.

Смертельный инцидент произошел во вторник, 9 апреля, на 574 километре перегона Кондома – Таштагол. Около стадиона «Горняк» поезд сбил женщину 1943 года рождения. Женщина шла по путям, а когда поезд начал сигналить, попыталась сойти с рельсов, но споткнулась о шпалы и упала.

«Машинист применил экстренное торможение. Однако с учётом массы поезда и близкого расстояния полностью остановится транспорт не успел. Женщину задело метельником поезда, от которого она и получила телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе западно-сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

75-летнюю жительницу посёлка Сайзак доставили в Таштагольскую центральную больницу, однако спасти женщину не удалось - она скончалась от полученных повреждений.


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