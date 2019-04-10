Кузбассовец продаёт свинью за полмиллиона рублей

Хозяин сообщает, что животное есть кошачий корм и пьёт самогон.

Житель Новокузнецка опубликовал на одной из сайтов с бесплатными объявлениями сообщение о продаже свиньи по кличке Жорик. Хозяин оценил питомца в 450 тысяч рублей.

Известно, что животное находится в Новоильинском районе южной столицы Кузбасса. В описании к объявлению говорится, что Жорик ест кошачий корм и пьёт алкоголь.

«Кормлю кикикетом, пою его самагоном», — написал новокузнечанин (авторский стиль сохранён – прим. ред.).

Знает ли кузбассовец об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, не уточняется.