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Кузбассовец продаёт свинью за полмиллиона рублей

10 апреля 2019 в 11:45

Хозяин сообщает, что животное есть кошачий корм и пьёт самогон.

Житель Новокузнецка опубликовал на одной из сайтов с бесплатными объявлениями сообщение о продаже свиньи по кличке Жорик. Хозяин оценил питомца в 450 тысяч рублей.

Известно, что животное находится в Новоильинском районе южной столицы Кузбасса. В описании к объявлению говорится, что Жорик ест кошачий корм и пьёт алкоголь.

«Кормлю кикикетом, пою его самагоном», — написал новокузнечанин (авторский стиль сохранён – прим. ред.).

Знает ли кузбассовец об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, не уточняется.


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