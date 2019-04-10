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Власти Кузбасса продадут заброшенные здания

10 апреля 2019 в 14:50

Всего в области выявили 571 неэксплуатируемый объект.

В Кемеровской области завершилась актуализация данных о количестве в регионе брошенных и бесхозных сооружений. По данным «Ъ-Сибирь», всего выявили 571 неэксплуатируемый объект. Часть зданий снесут, а часть – продадут для ремонта и эксплуатации.

«Принято решение о продаже и готовятся документы для объявления аукциона на 35 объектов. Ещё 54 объекта будут капитально отремонтированы, реконструированы или достроены. Представляющие угрозу брошенные объекты будут снесены или за счёт собственников, или за счёт муниципалитетов», — сообщили в департаменте строительства Кемеровской области.

Отмечается, что большая часть бесхозных сооружений – 70 штук - находится в Топкинском районе. Следующим оказался Кемерово, здесь 48 «заброшек». Много бесхозных сооружений оказалось в Белове, Новокузнецке, Чебулинском и Новокузнецком районах.


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