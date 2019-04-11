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В Кемерове полностью выгорела легковушка

11 апреля 2019 в 10:07

Пожар произошёл утром 11 апреля в жилом районе Пионер. В 7:36 здесь загорелась «Волга». На место выехали восемь человек и две единицы техники. К моменту приезда пожарных автомобиль горел открытым пламенем.

«В результате у автомобиля обгорели моторный отсек, приборная панель и лакокрасочное покрытие», – рассказали о последствиях ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительно специалисты установлено, что машина загорелась из-за неисправности электрооборудования.

 

 

Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».


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