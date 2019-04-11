В Белове директор школы назвала учеников «дебилами»

Инцидент запечатлел на видео отец одного из школьников.

11 апреля в соцсети «ВКонтакте» появился ролик, в котором, по утверждению автора, директор беловской школы №32 обозвала учеников «дебилами».

Инцидент запечатлел на ВИДЕО отец одного из школьников. На опубликованных кадрах слышно, как женщина с кем-то общается, затем оборачивается и кричит в сторону школьников: «Этот дебил не понял что ли, а? Пошли отсюда!».

«А как ещё их назвать?», - оправдывается на кадрах женщина после того, как автор ролика делает ей замечание. Интересно, что педагог извинилась перед автором ролика, когда подумала, что обозвала его ребёнка.

«Такая ситуация повторялась почти каждый день-закончился рабочий день, выходит директор из школы и начинает орать на детей и оскорблять их», — говорится в описании к ролику (авторский стиль сохранён – прим. ред.).

По словам очевидца, именно поэтому он заранее включил камеру, когда заметил директора школы рядом с детьми.