Кузбассовец взял крупный кредит по чужому паспорту

Жителя Анжеро-Судженска будут судить за мошенничество.

В Кемеровской области переду судом предстанет 25-летний местный житель. Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, мужчина взял кредит по найденному паспорту.

«В мае 2018 года в полицию Анжеро-Судженска обратился представитель финансовой организации. Он рассказал, что один из горожан не выполняет обязанности по возврату кредита в размере 150 000 рублей. Впоследствии полицейские выяснили, что «должник» не получал денег», - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что за год до этого кузбассовец потерял свой паспорт, а злоумышленник нашёл документ и воспользовался им, чтобы оформить кредит.

Задержанный подтвердил, что нашёл чужой документ и обнаружил, что похож на человека, изображённого на фотографии. Воспользовавшись этим обстоятельством, злоумышленник оформил кредит на чужое имя.

Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.