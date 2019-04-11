Житель Осинников остался без деньги из-за красавицы из соцсетей

Виртуальная знакомая в течение нескольких месяцев выпрашивала у кузбассовца деньги.

В полицию обратился житель Осинников. Мужчина рассказал, что «Красавица» похитила у него крупную сумму денег.

«Осенью 2018 года горожанин в социальной сети познакомился с владелицей аккаунта «Красавица». Вскоре виртуальная знакомая попросила у него денег на покупку лекарства, и он ей перевёл. После злоумышленница под разными предлогами еще несколько раз просила денег у жителя Осинников. В общей сложности мужчина перевел интернет-знакомой около 130 тысяч рублей», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Женщина обещала вернуть все деньги сразу после продажи дачи. Когда она в очередной раз попросила денег, заподозривший неладное мужчина предложил ей приехать лично. Предложение злоумышленница проигнорировала, а на просьбу вернуть долг прекратила отвечать на сообщение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.