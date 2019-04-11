В Кузбассе девочка травмировала горло в школе

На перемене ученица младших классов проткнула горло карандашом.

ЧП произошло в одной из школ Новокузнецка. По данным Новокузнецк.ru, одноклассница поставила девочке. Школьница упала прямо на карандаш, который был у нее в рука, и поранила горло.

Известно, что педагога школы, где произошло ЧП, вызывали на разбирательство. А вот на станцию скорой помощи сигнал о происшествии не поступал, в комитете образования про инцидент тоже не знают.

«Первую медицинскую помощь оказывает школьный медик. Мы можем и не знать об этом, так как дежурный администратор оценивает степень происшествия. Если нет ничего страшного, решается вопрос на месте. При несчастном случае издаётся приказ директора, но в том случае, если ребёнок 3 дня после инцидента не посещает занятия. Проводится расследование и составляется акт в 3 экземплярах», — цитирует портал заявление комитета образования города Новокузнецк.

В городском же комитете образования уточнили, что именно учителя несут ответственность за здоровье школьников в стенах образовательного учреждения.