Жительница Междуреченска убила мужа в канун Нового года

Пара слишком рано начала отмечать праздник.

В Междуреченске 39-летняя женщина убила супруга накануне праздника.

«31 декабря 2018 года женщина со своим мужем и соседями распивала спиртное у себя дома. Во время застолья мужчина стал вести себя агрессивно из-за чего соседи ушли по домам. После этого обвиняемая предупредила супруга, что если он не успокоится, то она уйдёт к родственникам. Однако мужчину это разозлило ещё больше», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ходе ссоры женщина ударила мужа ножом в бок, а затем убежала к соседям и попросила вызвать скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд.