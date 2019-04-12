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Девятиклассник стал мэром Междуреченска

12 апреля 2019 в 09:27

Уже на протяжении 15 лет проводят акцию «Вместе с властью».

В Междуреченске девятиклассник Рамиль Калимулин на неделю возглавил город. В пресс-службе областной администрации пояснили, что в Междуреченске уже на протяжении 15 лет проводят акцию «Вместе с властью». Позднее этот опыт переняли и другие города региона.

«По окончании акции школьники принимают участие в круглых столах, где подводятся итоги работы, обсуждают направления развития городских сфер, молодёжной политики, образовательные возможности города.  Всего в проекте «Вместе с властью» приняли участие 49 школьников. Они работали на форсайт-сессиях, посещали предприятия и организации города, знакомились с их работой», — пояснили в ведомстве.

Вместе с напарницей Алиной Гатиловой школьник работает вместе с главой города Владимиром Черновым: в том числе присутствует на совещаниях и участвует объезде территорий. Подростки также поучаствовали в съёмках программы, где градоначальник в прямом эфире отвечает на вопросы жителей Междуреченска.

Всего с руководителями города работают 20 школьников. Мэр города Владимир Чернов отметил, что ему было важно показать подросткам, чем в настоящее время занимается администрация.

«Для нас важно услышать от вас свежие идеи, которые помогут всем службам и структурным подразделениям администрации. Потому что мы работаем для будущего города – для вашего будущего в нём», — обратился глава города к своим юным помощникам.


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