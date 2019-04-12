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Серьёзная проверка ждёт директора школы, назвавшего кузбасских подростков «дебилами»

12 апреля 2019 в 09:44

В Белове сотрудники полиции заинтересовались видеозаписью, на которой директор школы оскорбляла учеников.

В четверг, 11 апреля, в Сети появилось видео, где слышно, как директор беловской школы обозвала подростков «дебилами». Инцидент снял отец одного из школьников.

Историей заинтересовались в областном департаменте образования. Ведомство оперативно организовало проверку и пообещало сообщить об её итогах уже завтра, 12 апреля. Помимо этого, видеозапись привлекла внимание сотрудников полиции.

«Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Беловский» проводят проверку по видеозаписи, на которой запечатлена директор школы, оскорбительно высказавшаяся в адрес учащихся. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента. Собранные материалы будут направлены в прокуратуру для принятия решения», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Решение принимать будет прокуратура.


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