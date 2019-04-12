В Кузбассе школьница выпила и попала в реанимацию

Алкоголь 12-летней девочке купил неизвестный мужчина.

В Белове 12-летняя школьница попала в реанимацию после употребления спиртного. Как сообщили в областном МВД, в полицию позвонили из приемного покоя детской городской больницы Белова и сообщили о малолетней пациентке. Медики диагностировали у ребёнка алкогольное отравление.

«Выяснилось, что накануне пострадавшая ушла гулять с подругами. По дороге компания зашла в магазин за алкоголем. Когда продавец отказалась отпустить спиртное несовершеннолетним, девочки попросили незнакомого взрослого мужчину помочь его купить. Мужчина согласился, а спустя час родителям одной из школьниц сообщили, что их дочери после употребления спиртного стало плохо и её увезли в больницу», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личность мужчины, который приобрел спиртное подросткам, заведомо зная о том, что они не достигли совершеннолетия, для привлечения к административной ответственности. На родителей школьницы полицейские составили административный протокол, им грозит штраф.