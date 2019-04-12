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В Мариинске сбили байкера-подростка (видео)

12 апреля 2019 в 10:07

Тройное ДТП с участием юного мотоциклиста произошло в четверг, 11 апреля.

11 апреля в Мариинске на Ленина, 98 произошло серьёзное тройное ДТП с участием мотоциклиста. Подробности случившегося рассказали в отделе пропаганды ГИБДД региона.

«Предварительно, водитель Lada Priora при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki, они столкнулись. После этого Suzuki столкнулся с Toyota Camry. В результате аварии 17-летний водитель байка получил травмы», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в момент аварии был в мотошлеме, однако он управлял мотоциклом без водительского удостоверения.

 

 

Фото, видео: vk.com / «Месторасположение ДПС - город Мариинск».


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