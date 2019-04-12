Блог с тобой ›› Новости ›› ДТП с маршруткой на Кузбасском мосту в Кемерове

ДТП с маршруткой на Кузбасском мосту в Кемерове

12 апреля 2019 в 13:48

Гонки закончились серьёзной аварией.

В районе 11 часов 12 апреля в Кемерове на Кузбасском мосту иномарка на большой скорости влетела в маршрутку.

Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, следовавшего в попутном направлении.

«Водитель «Форда» и водитель «Приоры» устроили гонки на мосту. Они неслись, всех подрезали, в итоге один из них врезался в маршрутку. Я ехал в том же направлении, что и они. Видел, что «Приора» уехала «в закат», бросив того, с кем соревновалась», — цитируют СМИ очевидца ДТП.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Судя по кадрам, пострадал автобус, следовавший по маршруту №10Т.

 

Видео: vk.com/«Регион 42».


Читайте также

Content 0221
Девятиклассник стал мэром Междуреченска
Content 1 435
Серьёзная проверка ждёт директора школы, назвавшего кузбасских подростков «дебилами»
Content 1520368423 foto iz otkrytyh istochnikov rect 2a3f3181a3933fff32867a1ddc086708
В Кузбассе школьница выпила и попала в реанимацию
Content
В Мариинске сбили байкера-подростка (видео)

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?