Власти Кузбасса хотят вернуть на улицы ларьки

В городах региона планируется развивать нестационарную торговлю.

Власти Кемеровской области намерены развивать в регионе нестационарную торговлю. Об этом сообщила начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина.

По её словам, интерес у местных товаропроизводителей к такой форме торговли ещё низкий. Это связано с существованием крупных торговых сетей с отлаженным рынком сбыта.

«Надо развивать другие формы – нестационарные: ярмарочные, рынки, мобильную торговлю. Всё то, что необходимо создать с точки зрения административного ресурса, чтобы упростить деятельность этих объектов, мы делаем. То есть мы максимально сейчас пытаемся снизить все риски для предпринимателей», – цитирую СМИ Веронику Трихину.

При этом начальник департамента отметила, что речь идёт о развитии именно современных нестационарных торговых объектов (например, типа «Купава»), а не «железного киоска с заваренной решёткой». Также сообщается, что власти рассматривают вопрос о реализации мероприятий по компенсации затрат для предпринимателей на покупку определённых мобильных объектов.