В Кузбассе на пешеходном переходе сбили мужчину (видео)

ДТП произошло вечером 12 апреля в Ленинске-Кузнецком. На проспекте Ленина, 80 сбили мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

«Авария произошла примерно в 21:30. Лада Гранта сбила на пешеходном переходе. Он жив, в больнице сейчас», — цитируют СМИ родственников пострадавшего.

Как рассказали свидетели аварии в соцсетях, приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего перелом ноги и сотрясение мозга.

Фото, видео: vk.com/ «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».