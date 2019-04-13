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В Кузбассе на пешеходном переходе сбили мужчину (видео)

13 апреля 2019 в 09:00

ДТП произошло вечером 12 апреля в Ленинске-Кузнецком. На проспекте Ленина, 80 сбили мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

«Авария произошла примерно в 21:30. Лада Гранта сбила на пешеходном переходе. Он жив, в больнице сейчас», — цитируют СМИ родственников пострадавшего.

Как рассказали свидетели аварии в соцсетях, приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего перелом ноги и сотрясение мозга.

 

 

 

Фото, видео: vk.com/ «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».


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