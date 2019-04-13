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На GrelkaFest в Шерегеше побит рекорд по спуску в купальниках

13 апреля 2019 в 13:09

Организаторы в очередной раз пригласили представителя Книги рекордов России, чтобы зафиксировать массовый спуск в бикини.

В Шерегеше 13 апреля в рамках GrelkaFest-2019 с горы спустились 1 761 человек. По регистрационным данным люди приехали на фестиваль не только из России — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Междуреченска, Кемерово, Барнаула, Владивостока, Сургута, республики Мордовии, а и из Америки, Аргентины, Израиля и Украины.

«Я фиксирую этот рекорд четвёртый год подряд. Если в следующем году «Грелка» побьёт свой рекорд, то это будет отдельный рекорд — по наибольшему количеству побитых собственных рекордов», — сообщил главный редактор Книги Рекордов России Станислав Кононенко.

Напомним, фестиваль «Грелка» проходит в Шерегеше уже в седьмой раз. В прошлом году во время массового спуска в купальниках был установлен рекорд России. Тогда с горы Зелёная спустились 1 525 человек.

 

Фото: соцсети.


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