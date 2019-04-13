Когда будет зачисление в Президентское кадетское училище в Кемерове

Образовательное учреждение начнёт работу уже в 2019 году.

Первых учеников в строящееся Президентское кадетское училище в Кемерове примут уже в 2019 году, в первый набор войдут более 300 школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Принимать в училище будут на конкурсной основе, а поступить туда смогут только мальчики.

«В 2019 году набор кандидатов будет осуществляться в 5, 6, 7 классы. Зачисление будет проводиться по итогам вступительных экзаменов, которые пройдут в училище с 1 по 15 июля. Экзамены сдаются в течение одного дня», — сообщают ЦВО.

Кандидат должен быть годным по здоровью, иметь соответствующий классу поступления уровень образования, возраст и физподготовку.

Фото: vk.com / Сергей Цивилёв.