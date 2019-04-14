Голый кузбассовец выпал из окна и разбил несколько машин (видео)

Инцидент произошёл в одной из многоэтажек Новокузнецка.

14 апреля в Новокузнецке во дворе многоэтажки на улице Звездова мужчина в одних трусах выпал из окна, а потом разбил металлической трубой несколько машин.

По словам очевидцев, около 10:30 житель южной столицы Кузбасса упал с высоты на козырёк подъезда, а потом – на землю, после чего побежал во двор. Впоследствии горожанин нашёл длинную металлическую трубу, похожую на дорожный знак или информационную табличку, и, крича, бегал с ней по двору. При этом он повредил ею несколько машин.

«Он бегал во дворах на Звездова, 6, Звездова, 24, Рокоссовского, 20. Сама лично не видела, но слышала через открытое окно его крики, примерно, с 9 утра», – цитируют СМИ очевидцев.

В итоге, мужчину задержали местные жители. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Фото, видео: vk.com.