В Новокузнецке начали разбирать после серьёзного пожара крупный ТЦ

Специалисты готовят к ремонту новокузнецкий ТЦ «Заря».
Напомним, в ноябре 2018 года в торговом центре произошёл серьёзный пожар. Как сообщает Новокузнецк.ru, сейчас объект готовят к реконструкции.
«Специалисты готовят к ремонту стены ТЦ – с них снимают обшивку, утеплитель и другие элементы», - сообщает портал.
Сотрудник организации, которая выполняет работы, отметил, что реконструкцию планируют завершить «к Новому году».
Напомним, пожар в «Заре» ликвидировали 90 спасателей. Его площадь составила 50 кв. м.
Фото: Новокузнецк.ru.
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