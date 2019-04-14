В Новокузнецке начали разбирать после серьёзного пожара крупный ТЦ

Специалисты готовят к ремонту новокузнецкий ТЦ «Заря».

Напомним, в ноябре 2018 года в торговом центре произошёл серьёзный пожар. Как сообщает Новокузнецк.ru, сейчас объект готовят к реконструкции.

«Специалисты готовят к ремонту стены ТЦ – с них снимают обшивку, утеплитель и другие элементы», - сообщает портал.

Сотрудник организации, которая выполняет работы, отметил, что реконструкцию планируют завершить «к Новому году».

Напомним, пожар в «Заре» ликвидировали 90 спасателей. Его площадь составила 50 кв. м.

Фото: Новокузнецк.ru.