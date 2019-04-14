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В центре Кемерова изменили известный арт-объект

14 апреля 2019 в 16:19

Теперь куб в «сердце», располагается на пересечении Красноармейской и Соборной, украшают надписи к 300-летию Кузбасса.

В центре Кемерова изменили арт-объект в виде сердца. Напомним, арт-объект установили в июне 2018 года. Изначально на кубе было написано «Кемерово 100».

Теперь куб, который находится в центре «сердца», украшают другие изображения, в том числе с логотипом «300 лет Кузбассу», Поднебесными Зубьями, скульптурой «Золотая Шория» и Кузнецкой крепостью.

Стоит отметить, что предыдущий дизайн арт-объекта вызвал ряд нареканий со стороны метсных жителей. В частности, кемеровчане были недовольны расположением надписи «Кемерово» и достаточно вольным его переносом по слогам.

Отзывов о новом дизайне пока нет.

 

Фото: instagram.com


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