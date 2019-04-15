Блог с тобой ›› Новости ›› СК прокомментировал инцидент с поездом и отреза...

СК прокомментировал инцидент с поездом и отрезанной головой

15 апреля 2019 в 10:57

ЧП произошло на прошлой неделе в Ленинске-Кузнецком.

Поезд переехал мужчину, при этом состав отрезал ему голову. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Случившееся прокомментировали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«Инцидент произошёл 11 апреля на 198 км первого железнодорожного пути парка станции Ленинск-Кузнецкий-1. Около 17:00 на местного жителя 1986 года рождения наехал грузовой поезд. В результате мужчина скончался на месте», – рассказали в ведомстве.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.


Читайте также

Content obana 1 740x416
В Новокузнецке начали разбирать после серьёзного пожара крупный ТЦ
Content pff 740x416
Новокузнечанка перепутала газон с туалетом (видео)
Content
В центре Кемерова изменили известный арт-объект
Content 1
Кузбассовец сбил подростка и скрылся с места аварии

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?