СК прокомментировал инцидент с поездом и отрезанной головой

ЧП произошло на прошлой неделе в Ленинске-Кузнецком.

Поезд переехал мужчину, при этом состав отрезал ему голову. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Случившееся прокомментировали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«Инцидент произошёл 11 апреля на 198 км первого железнодорожного пути парка станции Ленинск-Кузнецкий-1. Около 17:00 на местного жителя 1986 года рождения наехал грузовой поезд. В результате мужчина скончался на месте», – рассказали в ведомстве.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.