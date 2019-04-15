На кузбасской трассе у автобуса на ходу взорвалось колесо (видео)

Известно, что автобус был пассажирским.
В Кемеровской области у пассажирского автобуса на ходу лопнуло колесо.
По словам очевидцев, инцидент произошёл в минувшую субботу в Анжеро-Судженске. По словам автора ролика, случай произошёл в Анжеро-Судженске.
Инцидент попал на видео. Судя по дате, установленной на видеорегистраторе, колесо автобуса лопнуло 13 апреля около 17:00.
«Сигнала о данном происшествии в ГИБДД не поступало. Такое может быть в том случае, если в результате случившегося никто не пострадал», – пояснили в Госавтоинспекции.
Фото, видео: vk.com / Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги).
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