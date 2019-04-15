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На кузбасской трассе у автобуса на ходу взорвалось колесо (видео)

15 апреля 2019 в 12:25

Известно, что автобус был пассажирским.

В Кемеровской области у пассажирского автобуса на ходу лопнуло колесо.

По словам очевидцев, инцидент произошёл в минувшую субботу в Анжеро-Судженске. По словам автора ролика, случай произошёл в Анжеро-Судженске.

Инцидент попал на видео. Судя по дате, установленной на видеорегистраторе, колесо автобуса лопнуло 13 апреля около 17:00.

«Сигнала о данном происшествии в ГИБДД не поступало. Такое может быть в том случае, если в результате случившегося никто не пострадал», – пояснили в Госавтоинспекции.

 

Фото, видео: vk.com / Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги).


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