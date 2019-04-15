В Кемеровской области отключили аналоговое телевидение

С 15 апреля жители региона могут бесплатно смотреть только 20 цифровых каналов.

Напомним, в конце 2018 года в регионе в полном объёме заработала цифровая телесеть. А 15 апреля в Кузбассе отключили аналоговое телевещание. Об этом сообщили в департаменте транспорта и связи Кемеровской области.

«Отключение произошло в 11:45», – пояснили в ведомстве.

Кузбассовцы могут бесплатно смотреть 20 цифровых каналов, которые отличает высокое качество изображения и звука. Отмечается, что владельцам телевизоров старого формата потребуется цифровая приставка.

Дополнительную информацию можно узнать ТУТ или по тел. 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).