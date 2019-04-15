В Кемерове из-за угрозы минирования эвакуировали мэрию

Причиной стали телефонные звонки.

15 апреля в столице Кузбасса оцепили здание мэрии и областную больницу на Октябрьском.

«Причиной эвакуации этих и других городских учреждений стали звонки о минировании. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются», – цитируют СМИ осведомлённый источник.

На месте работали правоохранители и сотрудники МЧС.

Также людей вывели из МФЦ на Пионерском бульваре и бизнес-центра «Сити Плаза» на улице Терешковой.

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».