В Кемерове из-за угрозы минирования эвакуировали мэрию

Причиной стали телефонные звонки.
15 апреля в столице Кузбасса оцепили здание мэрии и областную больницу на Октябрьском.
«Причиной эвакуации этих и других городских учреждений стали звонки о минировании. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются», – цитируют СМИ осведомлённый источник.
На месте работали правоохранители и сотрудники МЧС.
Также людей вывели из МФЦ на Пионерском бульваре и бизнес-центра «Сити Плаза» на улице Терешковой.
Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».
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