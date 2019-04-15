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Житель Междуреченска разобрал дом соседки на дрова

15 апреля 2019 в 14:55

Пенсионера обвиняют по статье «Кража».

В Междуреченске перед судом предстанет 67-летний местный житель, который разобрал дом свой соседки на дрова.

В полицию обратилась 45-летняя женщина и сообщила, что из дома, в котором она проживает летом, пропала деревянная мебель и межкомнатные двери, а также демонтированы полы и обшивка потолка. Кроме того, с участка похитили изгородь.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к хищению имущества причастен сосед гражданки. Он признался в совершённом преступлении. Свои действия мужчина объяснил тем, что не успел вовремя заготовить дрова на зиму», - сообщили ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы уголовного дела направленны в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.


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