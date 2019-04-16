Серьёзное ДТП в Прокопьевске: автомобиль «встал» на крышу (видео)

Пострадали пассажирка перевернувшегося авто и один из водителей.

Серьезная авария произошла днём 15 апреля в Рудничном районе Прокопьевска. На перекрёстке по улице Обручева, 47 водитель автомобиля «Нива» грубо нарушил ПДД, в результате чего перевернулся на крышу.

«По предварительным данным, водитель «Нивы» 1970 года рождения двигался в сторону улицы Гайдара по второстепенной дороге. Он не уступил проезжую часть водителю «Мазды 3», который двигался по главной дороге. От удара «Ниву» отбросило в сторону, в результате чего она опрокинулась на крышу», - сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

Медицинская помощь понадобилась пассажирке «Нивы» 1972 года рождения и водителю «Мазды» 1996 года рождения». Оба пострадавших сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Фото: vk.com/ "Прокопьевск.ру"