В Кузбассе горят гектары сухой травы

За минувшие сутки пожарные в Кузбассе 30 раз выезжали на тушение возгораний.

По информации областного ГУ МЧС, самое крупное возгорание было зафиксировано в Топкинском районе, когда выгорело 1,5 гектара травы на болотах. Кроме того, возгорания сухой травы площадью 500, 800, 300 квадратных метров были потушены в минувшие сутки в Ягуновском, Заводском районах Кемерова и в жилом районе Пионер.

«Сейчас погода не способствует быстрому распространению огня, но самые сухие и ветрены дни ещё впереди – это конец апреля и начало мая», – добавили в ведомстве.

Случаев человеческих жертв или пострадавших в результате пала за прошедшие сутки не было.

Напомним, что с 15 апреля в Кузбассе начал действовать особый противопожарный режим, он продлится до 1 июня. В этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, также увеличиваются штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности в два раза.

Так, вводится запрет на проведение различных пожароопасных работ (сжигание стерни и мусора, разведение костров). В этот период штрафы за нарушение правил пожарной безопасности тоже существенно увеличиваются: для должностных лиц сумма штрафа при нарушении составит – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей, для граждан – от 2 000 до 4 000 рублей.