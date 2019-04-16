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В Кемерове возле сгоревшей «Зимней вишни» построят новый ТЦ

16 апреля 2019 в 11:44

Торговый центр появится на месте долгостроя – бизнес-центра «Шервуд».

В столице Кузбасса возле печально известной «Зимней вишни» появится новый торговый центр. Напомним, ранее, в 2015 году, здесь начиналось строительство бизнес-центра «Шервуд», однако впоследствии оно было заморожено.

Во втором квартале 2019 года здесь начнут возводить новый ТЦ. На месте уже работают специалисты.

«Рабочие уже приступили к подготовительным работам: они откачивают воду, которая скопилась у бетонного основания объекта», – сообщают СМИ.

Окончание работ запланировано на четвёртый квартал 2020 года. На изображении, которое размещено на паспорте строительного объекта, новый ТЦ по адресу Ленина, 33А будет невысоким.

 


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