В Кемерове возле сгоревшей «Зимней вишни» построят новый ТЦ

Торговый центр появится на месте долгостроя – бизнес-центра «Шервуд».
В столице Кузбасса возле печально известной «Зимней вишни» появится новый торговый центр. Напомним, ранее, в 2015 году, здесь начиналось строительство бизнес-центра «Шервуд», однако впоследствии оно было заморожено.
Во втором квартале 2019 года здесь начнут возводить новый ТЦ. На месте уже работают специалисты.
«Рабочие уже приступили к подготовительным работам: они откачивают воду, которая скопилась у бетонного основания объекта», – сообщают СМИ.
Окончание работ запланировано на четвёртый квартал 2020 года. На изображении, которое размещено на паспорте строительного объекта, новый ТЦ по адресу Ленина, 33А будет невысоким.
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