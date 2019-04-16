В Кузбассе на разрезе перевернулся и загорелся многотонный БелАЗ (видео)

Предварительно, ЧП произошло на угольном предприятии в Беловском районе.

По словам очевидцев, 16 апреля на кузбасском разрезе перевернулся и загорелся БелАЗ. Фото и видео случившегося опубликовали в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

«Угольное предприятие находится в Беловском районе. О пострадавших ничего неизвестно», – цитируют СМИ автора видео.

Отмечается, что от огня также пострадал экскаватор, который оказался рядом с горящим БелАЗом.

Фото, видео: vk.com / «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».