В Кузбассе ищут сбежавшего из больницы пациента

Всех, кто что-либо знает о судьбе пропавшего кузбассовца, просят связаться с полицией.

Полиция просит кузбассовцев помочь найти без вести пропавшего Сергея Шерина, 1958 года. В субботу, 13 апреля, в 18:00 мужчина покинул медицинское учреждение, которое находится в посёлке Большой Керлегеш в Прокопьевском районе. С этого момента его никто не видел.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области, на вид разыскиваемому около 60-65 лет.

Приметы: рост примерно 165 сантиметров, волосы седые и короткие. Одет был в чёрную шапку, красную куртку, чёрное спортивное трико и чёрные ботинки.

Как отмечают СМИ со ссылкой на осведомлённый источник, мужчину ищут не из-за преступления. Он просто самовольно ушёл из больницы, где проходил курс реабилитации.

Всех, кто владеет информацией о судьбе пропавшего кузбассовца, просят позвонить по телефонам: 8 (3846) 69-17-57, 8 (3846) 69-16-01 или 02. Анонимность гарантируется.