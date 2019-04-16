Что стало с директором школы, назвавшей учеников «дебилами»

В администрации Белова рассказали, какое наказание понесла директор школы №32.

Напомним, момент оскорбления школьников на видео запечатлел один из родителей, который заранее включил камеру, когда увидел директора школы рядом с подростками. По факту публикации соответствующего видео организовали сразу две проверки: департамент образования и полиция.

12 апреля 2019 года областной департамент образования сообщил о первых результатах проверки, начатой в отношении директора беловской школы №32, которая обозвала учеников «дебилами». Оказалось, что ненадлежащее поведение в отношении школьников со стороны директора школы подтвердилось, но частично.

«В ходе общения с представителями управления образованием несколько родителей заявили, что наблюдали проявление негатива со стороны директора к своим детям. Также сотрудники муниципального отдела МВД России «Беловский» продолжают проверку по факту событий, изложенных в видеоролике», – сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области.

16 апреля 2019 года стало известно, что директору беловской школы №32 сделали строгий выговор, а также её лишили квартальной премии.

Отмечается, что проверка в отношении женщины ещё не закончена. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, но решение будет принимать прокуратура.