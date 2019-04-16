Трое кузбассовцев похитили мужчину

Злоумышленники избивали жертву и требовали деньги

Три жителя Новокузнецкого района предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве. Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, преступление произошло в конце ноября 2018 года.

По версии следствия, 63-летний обвиняемый пожаловался сыну, что кто-то похитил металлические изделия с их дачного участка. Последний пообещал отцу найти злоумышленника, вместе с двоюродным братом он решил, что кражу совершил 24-летний знакомый.

«Позже подсудимые приехали к дому, где проживал потерпевший. Когда тот открыл им входные двери, они избили его и усадили в свой автомобиль. После чего привезли его на дачный участок, где их ожидал отец. Затем втроем они вывезли потерпевшего на пустырь, где продолжили избивать, требуя при этом передать им 70 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

В итоге кузбассовец согласился. Злоумышленники назначили ему место и время передачи денег и скрылись с места происшествия. Добравшись до дома, потерпевший сообщил о случившемся в полицию.

Отмечается, что задержанные сотрудничали со следствием. Уголовное дело в отношении них уже передано в суд.