Губернатор Кузбасса пообещал решить проблему обманутых дольщиков в регионе

Сергей Цивилёв сообщил, что сейчас в Кемеровской области семь «проблемных» домов

Власти Кузбасса планируют в ближайшее время решить проблемы обманутых дольщиков. Как сообщил на своей странице во «Вконтакте» глава Кузбасса Сергей Цивилев, сейчас в регионе семь таких домов.

«Люди семьями вынуждены ютиться у родственников и на съёмных квартирах. При этом исправно платят ипотеку. Такого издевательства над кузбассовцами не должно быть! По всем домам срочно будут приняты меры!», - написал губернатор.

Проблемными Цивилёв назвал дома по улице Гагарина на 194 квартиры, Двужильного, 36 (140 квартир), на проспекте Комсомольском, 29 (135 квартир) и по улице Сарыгина, 12а (32 квартиры). По его словам, эти дома будут сданы к 1 сентября.

Кроме того, губернатор упомянул дом по улице Победы, 10 в Осинниках. Его строительство было заброшено в самом начале. Впервые в практике власти добились того, чтобы страховая компания выплатила все страховые возмещения гражданам. В ближайшие годы другой застройщик построит новый дом.

Решение будет принято и ещё по двум проблемным домам - в Междуреченске, дом 5 в квартале «А» и Кемерове, по улице Тухачевского, 29б.

Фото: пресс-служба АКО.