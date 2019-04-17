Ночью в Топках загорелся ночной клуб

К тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались семь человек.

16 апреля в Топках на улице Топкинская, 29 загорелось служебное помещение ночного клуба. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть в 12:42.

На момент прибытия первого подразделения из окна помещения шёл дым.

«В 12:52 пожар был ликвидирован. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались семь человек и две единицы техники», - рассказали в ведомстве.

В результате в кабинете обгорели мебель и пол. Предварительно, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнём. Пострадавших нет.