«Новобочатский» признан банкротом еще в 2016 году.

В Кузбассе распродают имущество обанкротившегося разреза «Новобочатский», который расположен в Белове. Суд признал разрез банкротом ещё в апреле 2016 года. В октябре 2018 года кредиторы предприятия собирались прекратить процедуру банкротства.

«На тот момент общая сумма требований кредиторов составляла 324,6 млн рублей», - сообщает «Ъ-Сибирь».

Сейчас в общей сложности на торги выставлено 99 лотов за 402 миллиона рублей. Среди лотов оказались земельные участки, дороги, карьерная техника, ЛЭП, очистные сооружения, а также дебиторская задолженность. Самой дорогой оказалась углевозная дорога стоимостью 51,2 миллиона рублей.