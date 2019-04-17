Губернатор Кузбасса отчитался о своих доходах

За год Сергей Цивилев заработал больше 70 млн рублей.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заработал за 2018 год 70 280 607,54 руб. Согласно декларации, такой доход ему обеспечила «продажа акций компании в период до замещения государственной должности».

Также глава Кемеровской области владеет трициклом Spyder. А вот недвижимости в собственности у Сергея Цивилева нет. В пользовании у него находится гостиница площадью 17,6 кв. м и две квартиры (98,9 кв. м и 43,7 кв. м).

Доход супруги губернатора Анны Цивилевой за год достиг 27 236 649,58 рублей. В индивидуальной собственности у неё есть земельные участки площадью 37 кв. м и 1,7 тыс. кв. м, три квартиры (98,9, 98,2 и 72,2 кв. м), а также три машиноместа (17,2, 17,5 и 15,6 кв. м). Также в пользовании у неё, как и Сергея Цивилева, находится гостиница площадью 17,6 кв. м.

Также Анна Цивилева владеет Mercedes-Benz GL 350, Hyundai Tucson и снегоходом Yamaha.