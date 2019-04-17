В Новокузнецке пятилетний ребёнок пострадал в ДТП с автобусом

Мальчик вместе с матерью находился в салоне.

Авария произошла во вторник, 16 апреля, в южной столице Кузбасса. На проспекте Бардина водитель Ford EcoSport протаранил автобус ПАЗ. Предварительно, виновником случившегося стал водитель иномарки.

«Ford двигался со стороны улицы Циолковского в сторону проспекта Металлургов, он нарушил ПДД, не уступил проезжую часть автобусу, который двигался по главной дороге, и спровоцировал аварию. В результате ДТП машину отбросило на бордюрный камень», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Новокузнецку.

В результате ДТП травмы получил пятилетний пассажир общественного транспорта. Других травмированных в этой аварии нет.

Фото: ОГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку.