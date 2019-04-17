В Кузбассе мать и ребёнок получили серьёзные ожоги

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе Новокузнецка

16 апреля на улице Черепановская горела частная баня и надворная постройка. По сведениям МЧС, сигал поступил в дежурную часть в 19:44.

На место выезжали 13 человек и четыре единицы техники. На момент прибытия первого подразделения баня была охвачена пламенем, а также горела крыша надворного строения.

«Полностью ликвидировать возгорание специалистам удалось в 20:18. В результате пожара обгорели стены бани внутри и снаружи, обгорела деревянная обрешётка крыши на общей площади 57 квадратных метров», — рассказали о последствиях пожара в ГУ МЧС России по кемеровской области.

В результате пожара пострадали двое. Об этом сообщает Новокузнецк.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Серьёзно пострадал школьник 2005 года рождения. С многочисленными ожогами, в том числе лица, его доставили в больницу жители ул. Черепановская (соседи погорельцев). Также во время пожара ожоги верхних дыхательных путей получила мама мальчика», - пишет портал.

Предварительно, возгорание произошло из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнём.

Фото: novokuznetsk.ru