К осени под Кемеровом откроют крупный центр для одарённых детей

На его создание из федерального бюджета уже выделено 209,3 млн руб.

По сведениям ТАСС, региональный центр для одарённых детей «Сириус» планируют официально открыть в октябре 2019 года.

«Учреждение расположится в двух корпусах бывшего детского дома, который не функционирует несколько лет. Оба здания намерены будут реконструированы», - цитирует агентство начальника департамента образования и науки Кемеровской области Артура Чепкасова.

На реализацию этого проекта выделили более 200 млн рублей из федерального бюджета.

Известно, что центр будет работать по трём направлениям круглый год: наука, культура и спорт. Предполагается, что ежегодно не менее 1,2 тыс. кузбасских школьников будут принимать участие в интенсивных образовательных курсах центра.

Уже сейчас проводится конкурсный отбор и формируется единая база данных одарённых детей Кемеровской области. Речь идёт о тех, кто добился успехов в науке, техническом творчестве, искусстве и спорте.